Bursiyerler için sahnelendi

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Çoğunluğunu Bursalı amatör oyuncuların oluşturduğu Ekip Tiyatrosu, yeni oyunları 'Müfettişşş Miras Oyunu'nu Türk Anneler Derneği yararına sahneledi.

Podyum Sanat Mahal'de seyircilerle buluşan oyundan elde edilen gelir, Türk Anneler Derneği'nin bursiyerlerine bağışlandı. Derneğin üyelerinden Sevinç Şen Önel'in de oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Müfettişşş Miras Oyunu', sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Oyunun finalinde başta yönetmen Serkan Çetinkaya olmak tüm ekibi kutlayan Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, derneğin eğitim başta olmak üzere iyilik hareketlerine bundan sonra da devam edeceğini belirtti.