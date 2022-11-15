Yıllara direniyor

İHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki İsmail Kuşcuoğlu, dedesinden yadigar kalan 100 yıllık değirmeni kullanıyor. Yıllardır tarihi değirmeni ayakta tutan Kuşcuoğlu, "Bir kazancım yok, halka faydalı olmak için uğraşıyorum" dedi.





Mudurnu'ya bağlı Yaylabeli köyünde yaşayan İsmail Kuşcuoğlu, dedelerinden kalan yüz yıllık tarihi değirmeni insanlara faydalı olmak amacıyla yaşatmaya devam ediyor. Köyüne 3 kilometre uzaklıkta bulunan değirmene her gün motosikletiyle gelen Kuşcuoğlu, hem nostaljiyi yaşamak hem de un almak isteyenlere herhangi bir ücret almadan yardım ediyor. Yalnız yaşadığı köyünde 50 yıldır tarihi değirmeni ayakta tutan Kuşcuoğlu, tarihi değirmenin Bolu’da tek olduğunu söylüyor.

"HALKA FAYDALI OLMAK İÇİN UĞRAŞIYORUM"

Tarihi değirmenden kazanç elde etmediğini ifade eden İsmail Kuşcuoğlu, "Değirmen, 1937 yılından çok önce inşa edişmiş. Su ile çalıştırıyorum ama sular da az kaldı. Bu köyde yalnız yaşıyorum. Un öğütmeye gelenler oluyor. Onların işlerini görmek için burada uğraşıyorum. Bir kazancım yok, halka faydalı olmak için uğraşıyorum. Bu çevrede Doğu Karadeniz’den başka bir yerde değirmen yok. Bolu civarında hiç yok. Durumum iyi olmayınca bununla uğraştım. Amacım insanlara nostaljik anlar yaşatıp, dertlerine derman olmak" dedi.