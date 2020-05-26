Mudurnu'da ev yangını - BOLU

AA

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çepni köyü Aşağı Mahalle'de ikamet eden İsmail Özdemir'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden 6 kişilik Özdemir ailesi, evden çıkarak itfaiyeden yardım istedi.Köy sakinlerinin de söndürmeye çalıştığı yangın, Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Müdüdürlüğü arazözleri tarafından yapılan müdahale sonucunda söndürüldü.Yangında, tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.