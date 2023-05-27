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Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer Seçim Sonuçları 2023: Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?

Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri ile milyonlarca kişi 28 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer'de oy kullanan seçmenler, seçim sonuçlarını Habertürk seçim sayfası üzerinden canlı olarak takip edebilecek. İşte, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile 2023 Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer seçim sonuçları...

Giriş: 27.05.2023 - 22:12 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Bursa'nın ilçelerine göre seçim bölgelerindeki veriler ile Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 2023 seçim sonuçları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları...

  • MUDANYA, NİLÜFER VE MUSTAFAKEMALPAŞA SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    2023 MUDANYA, NİLÜFER VE MUSTAFAKEMALPAŞA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • MUDANYA, NİLÜFER VE MUSTAFAKEMALPAŞA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    Bursa Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 MUDANYA, NİLÜFER VE MUSTAFAKEMALPAŞA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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