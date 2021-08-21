Mudanya'da orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.