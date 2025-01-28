Mudanya'da balıkçılara müsilaj engeli

Bursa'nın Mudanya ilçesinde balıkçılar, denizi kaplayan müsilajın ağlarına zarar verdiği için denize açılamadıklarını söylüyor.

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Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj yeniden gündemde. Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizi kaplayan müsilaj, balıkçıların ağlarına da zarar veriyor. Avlanmak üzere tekneleriyle Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına müsilaj yapıştı.

Balıkçılar, ağları zarar gördüğü için denize açılamadıklarını söyledi. Müsilajdan dolayı ağları yırtılan balıkçılar, ağlarını tamir ederken, müsilaj nedeniyle Marmara’ya balık girişinin olmadığını, palamut ve lüfer gibi balıkların Karadeniz'de kaldığını belirtti.

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30 senedir avlandığı Marmara Denizi'ne müsilaj nedeniyle açılamadığını söyleyen balıkçı Ahmet Çetinkaya, "30 senedir burada balıkçılık yapıyorum. Sanayi atıklarından ve Tirilye'den gelen pis bir akıntı var. Bir de müsilaj yüzünden denize attığımız ağlarımızı geri çekemiyoruz. Yırtılıyor veya kopuyor. Ağlarımızı denizin üstüne çekmek çok zor oluyor. Müsilaj ağlarımıza ciddi zarar veriyor. Makinelerimiz zorlanıyor ve çıkardığımız zaman da çamur gibi oluyor. Sıcaklar başladığı zaman avlanma yapmak istiyoruz. Müsilaj bizim avlanmamıza da engel oluyor. Bize ağ ve olta maliyeti çıkıyor" diye konuştu.

Müsilajın balık çeşitliliğine olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken ve birçok nehrin birleştiği Marmara Denizi'nin artık uyarı verdiğini söyleyen Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, "Marmara Denizi artık ölüm çığlığı atıyor diyebiliriz. Hem denizin altındaki canlılığa baktığımızda maalesef oksijen seviyeleri çok düşük seviyelere geldiğini, müsilajın böyle bir örümcek ağı gibi denizin dibini sardığını ve buradaki canlıların da bu yapıya takılarak oksijen alamayacak, hareket edemeyecek boyuta geldiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Atık su deşarjları ve derelerle kirliliğin Marmara Denizi'ne taşındığını ve bunun da müsilajın çok hızlı tetiklenmesine neden olduğunu belirten Dindar, şunları söyledi:

"Son dönemlerde artık denizin yüzeyinde de müsilaj oluşumunu net bir şekilde görebiliyoruz. Azot ve fosfor içeriği, hem atık su deşarjlarıyla hem derelerle Marmara Denizi’ne taşınıyor. Kirlilik yüklerinin oluşturduğu aşırı miktar, müsilajın çok hızlı tetiklenmesine sebep oluyor. İklim kriziyle birlikte, artık deniz suyu sıcaklıkları da mevsim normallerinin dışında seyredebiliyor. Dolayısıyla bunların doğal bir süreç olarak değil de artık insan faaliyeti sonucunda olduğunu biliyoruz."