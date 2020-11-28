İstanbul'da dehşet! Virajı alamadı!

İstanbul Şişli'de, Okmeydanı Piyalepaşa TEM Bağlantı yolunda saat 12.00 sıralarında akılalmaz bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonu sürücüsü Fatih Yeşilyurt (25),yan yoldan Piyalepaşa TEM Bağlantı Yoluna girerken, virajı alamayarak önünde bulunan Sefa Şahin'in kullandığı otomobile arkadan çarptı.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonun taş yüklü kasası yan yatarken, ön tarafı da otomobilin üzerine devrildi. Otomobil kaza sonrası kullanılamaz hale gelirken, sürücü Şahin, mucizevi şekilde burnu dahi kanamadan araçtan çıktı.
BAŞKA ARACIN DA CAMLARI KIRILDI
Kazada yan yatan kamyon kasasından düşen taşlar yolu ayıran telleri parçalayarak karşı yoldan gelen Cengiz Ece'nin kullandığı otomobilin sol arka penceresini kırarak içeri düştü.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, başka kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Araç geçişlerinin tek şeritten verilmesi nedeniyle Okmeydanı ve TEM Bağlantı Yolu yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
"TAŞLAR PENCEREDEN İÇERİ GİRDİ"
Hafriyat kamyonunun devrilen kasasından fırlayan taşların zarar verdiği otomobilin sürücüsü Cengiz Ece, "Normal seyir halindeydim. Kamyonun devriliş anını gördüm. Ama yapacak bir şey yoktu. Mecbur geçmek zorunda kaldım. Duramazdım. Çok hızlı değildim, hızlı olsaydım belki de bunlar başıma gelmeyecekti. En son molozların tellerin üzerinden bu tarafa geçtiğini gördüm. Molozlar, taşlar arabanın penceresinden içeri girdi. Ben tektim arabada, arka camlar kırıldı. Ben yaralanmadım" diye konuştu.
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