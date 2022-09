O doktorun yaşadıklarına inanamayaksınız!

"O GÜNLERDE YENİDEN İŞİNE DÖNDÜĞÜNÜ HAYAL BİLE EDEMEZDİM"

Sitar'ın yoğun bakım sürecinde, bir an olsun başından ayrılmayan Anestezi ve Reanimasyon Bölümü'nden arkadaşı Doç. Dr. Esra Adıyeke, "O ilk günler, bu günleri hayal bile edemezdik. Akut dönemde bugünleri görebileceğimizi hiç düşünemiyordum, hayal bile edemezdim. Ama ne zaman ki uyandı, bizimle iletişim kurmaya başladı, işte o zaman umutlarımız arttı. Güngör'le de konuşmaya başladık, 'Hadi artık toparlan hastaların seni bekliyor, işinin başına dön' diye. Ama ilk günler gerçekten onu tekrar işinin başında görebileceğimizin hayalini dahi kuramıyorduk. Onca yaşadığımız komplikasyonlar, her an her dakika acaba kaybediyor muyuz dediğimiz süreçleri yaşadıktan sonra, onu tekrar yine aynı hastanede ama bu sefer görevinin başında görmek bizleri çok mutlu etti. Duygularımı tarif etmem çok çok zor. Eski günlere geri döndük çok mutluyuz" diye konuştu.