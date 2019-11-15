Mucize Doktor son bölüm!

Mucize Doktor 10. son bölüm seyircisi ile buluştu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un son bölümünde, Ali patoloji bölümüne alınır. Burada mutsuz olan Ali, bir hastanın ameliyatı için geri dönüyor fakat Ali, hayatla ilgili yeni bir ders çıkarıyor. Hastanede ise işler git gide karışıyor. Ali'den kurtulmak için plan yapan Tanju ile Kıvılcım bu kez pişmanlıklarıyla baş başa kalıyor. Hastane yönetimi Ali için yeniden toplanıyor.

MUCİZE DOKTOR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 10. son bölümünün ardından 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Ali ile Nazlı arasında bir kıskançlık krizi yaşanıyor. Öte Ali çok zor bir ameliyata giriyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.