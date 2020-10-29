MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?

Mucize Doktor dizisi asıl senaryosu Kore'ye aittir. İsmi ise 'Good Doctor'dur TheGoodDoctor dizisinden uyarlanacak konusu ile tıbbi bir drama dizisi olarak ekranlara geliyor.

Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli (Savant Sendromu) ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefanın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınacak.

Çevresindeki insanlarla iletişim kurmakta çok zorlanan bu genç doktorun ilginç de bir hikayesi vardır. Ali Vefa karakteri, henüz çocukken farklılığından dolayı babası onu evlatlıktan reddeder ve şiddete maruz bırakır.

O'nun özel olduğunu bilen bir abisi vardır ve tek desteği de abisidir. Abisinin Ali’ye arkadaş olmaları için şart koşan çevredeki arkadaşlarının isteğini yerine getirmek için girdiği yıkık bir yapının altında göçükte kalır ve Ali'nin gözleri önünde ölür. Bu vesile ile Ali Vefa acil müdahaleye gelen Doktor Adil ile tanışır ve Adil Hoca Ali Vefa’yı evlatlık edinir. Doktor Adil, Ali Vefa’yı ilgi ve sevgi ile yetiştirir. Abisini kaybetmenin verdiği acı, hiç kimsenin ve özellikle çocukların ölmemesi için yardım edebilme arzusu ile doktor olmaya karar verir. Ali içine kapanık bir çocukken zehir gibi zekası ile tıp fakültesini birincilikle bitirecek ve bu konuda destek olan Adil Hocanın İstanbul’da başhekimi olduğu bir hastanede asistan doktor olarak girer. Mucize Doktor dizisinde daha çok Savant Sendromu olan bir doktorun hayata uyumu, ayrıca Ali ve çevresindeki diğer doktorların aşk hikayesi anlatılacak.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor dizisi için MF yapım ve dizinin yönetmeni Yusuf Pirhasan dizisinin mekan arayışı için senaryo gereği tren garının bulunduğu, dağlık ve yeşil bir doğası olan bir bölge aramışlar ve nihayetinde Bilecik’te çekimleri yapmaya karar vermişler. Dizinin İlk sahnelerinin geçtiği yer Bilecik Merkez’e bağlı Küplü, Başköy, Dereköy ve Gülümbe köyleridir. Sonrasında ise Ali Vefa’ın Asistan Doktor olarak atandığı ve çekimlerin devam edeceği yer ise İstanbul Pendik’te bulunan Medical Park hastanesinde gerçekleşmektedir. Medical Park hastaneleri ile yönetimi ile dizi çekimi için anlaşma imzalanmıştır.