MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?
Mucize Doktor dizisi asıl senaryosu Kore'ye aittir. TheGoodDoctor dizisinden uyarlanacak konusu ile tıbbi bir drama dizisi olarak ekranlara geliyor.
Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli (Savant Sendromu) ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefanın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınacak.
Çevresindeki insanlarla iletişim kurmakta çok zorlanan bu genç doktorun ilginç de bir hikayesi vardır. Ali Vefa karakteri, henüz çocukken farklılığından dolayı babası onu evlatlıktan reddeder ve şiddete maruz bırakır.
O'nun özel olduğunu bilen bir abisi vardır ve tek desteği de abisidir. Abisinin Ali’ye arkadaş olmaları için şart koşan çevredeki arkadaşlarının isteğini yerine getirmek için girdiği yıkık bir yapının altında göçükte kalır ve Ali'nin gözleri önünde ölür. Bu vesile ile Ali Vefa acil müdahaleye gelen Doktor Adil ile tanışır ve Adil Hoca Ali Vefa’yı evlatlık edinir. Doktor Adil, Ali Vefa’yı ilgi ve sevgi ile yetiştirir. Abisini kaybetmenin verdiği acı, hiç kimsenin ve özellikle çocukların ölmemesi için yardım edebilme arzusu ile doktor olmaya karar verir. Ali içine kapanık bir çocukken zehir gibi zekası ile tıp fakültesini birincilikle bitirecek ve bu konuda destek olan Adil Hocanın İstanbul’da başhekimi olduğu bir hastanede asistan doktor olarak girer. Mucize Doktor dizisinde daha çok Savant Sendromu olan bir doktorun hayata uyumu, ayrıca Ali ve çevresindeki diğer doktorların aşk hikayesi anlatılacak.
MUCİZE DOKTOR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Mucize Doktor dizisi için MF yapım ve dizinin yönetmeni Yusuf Pirhasan dizisinin mekan arayışı için senaryo gereği tren garının bulunduğu, dağlık ve yeşil bir doğası olan bir bölge aramışlar ve nihayetinde Bilecik’te çekimleri yapmaya karar vermişler. Dizinin İlk sahnelerinin geçtiği yer Bilecik Merkez’e bağlı Küplü, Başköy, Dereköy ve Gülümbe köyleridir. Sonrasında ise Ali Vefa’ın Asistan Doktor olarak atandığı ve çekimlerin devam edeceği yer ise İstanbul Pendik’te bulunan Medical Park hastanesinde gerçekleşmektedir. Medical Park hastaneleri ile yönetimi ile dizi çekimi için anlaşma imzalanmıştır.
MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI
TANER ÖLMEZ - ALİ VEFA
9 Ağustos 1986’da İstanbul’da doğdu. Lise yıllarında aktif olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı ve ilk olarak Shakespeare’in ‘’Bir Yaz Gecesi Rüyası’’ oyununda yer aldı. Lise eğitiminin ardından 2 yıl Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.
Konservatuar eğitimine devam ettiği dönemde ‘’Gıyabettin’’ karakterini canlandırdığı ‘’Kapalıçarşı’’ projesiyle televizyon dizilerinde yer almaya başladı. Ardından ‘’İstanbul’un Altınları’’ adlı dizide rol aldı.
2012 yılında, Osman Sınav’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘’Uzun Hikaye’’ filmiyle beyazperdeye adım atan Taner Ölmez, aynı yıl Cevdet Mercan’ın yönettiği ‘’Kayıp Şehir’’ dizisinde canlandırdığı ‘’Sadık’’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2013-2014 sezonunda Ali Bilgin’in yönettiği ‘’Medcezir’’ dizisinde hayat verdiği ‘’Mert’’ karakterindeki başarısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Dünyanın birçok ülkesinde uluslararası izleyici kitlesine sahip ‘’Muhteşem Yüzyıl – Kösem’’ adlı dönem dizi projesinde ‘’Şehzade Osman’’ rolüyle yer aldı.
Televizyondaki kariyerine devam ederken, Tiyatro İn’in sahnelediği ‘’Katil Joe’’ oyunundaki performansıyla 18. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘’Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu’’ ödülünü alan oyuncu, Onur Ünlü’nün yönettiği ‘’Kırık Kalpler Bankası’’ sinema filminde başrol karakterlerden biri olan ‘’Osman’’ rolüyle yeniden beyazperdede yer aldı.
2018 yılında vizyona giren, Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses’in hayatının konu edildiği ‘’Müslüm’’ sinema filminde sanatçının kardeşi “Ahmet” rolünü canlandırdı.
Semaver Kumpanya bünyesinde “Semaver ve Kumpanya-Yeniden” oyunuyla tiyatro çalışmalarına devam etmekte olan Taner Ölmez, son olarak ‘’Dudullu Postası’’ adlı internet dizisinde ‘’Tayfur’’ karakteriyle yer almıştır.
ONUR TUNA - FERMAN ERYİĞİT
02.07.1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı.
1,95 boyunda olan Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir’de Üniversitede okurken 4 yıl profosyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul’da Üç Mota, Ayla Algan, Craft ve Saim Güveloğlu’ndan eğitim almaya devam etti.
Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ardından Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma dizileri ile Bir Küçük Eylül Hikayesi ve 2019 yılında çekilen Ağır Romantik sinema filmlerinde rol aldı.
Ekran ve beyaz perde dışında müzik ile ilgilenmektedir. Gitar ve piyano çalan oyuncunun aynı zamanda besteleri ile 4 şarkılık EP si bulunmaktadır.
SİNEM ÜNSAL - NAZLI GÜLENGÜL
21 Haziran 1993 doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı.
2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı. Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı.
2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya, 2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.
2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi. 2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.
SEDA BAKAN - FERDA
10 Ekim 1985 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğdu. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. Eğitimine TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezi’nde devam eden Bakan, oyunculuk kariyerini 2008 yılından beri rol aldığı çok sayıda dizi, sinema ve reklam filmleriyle sürdürüyor. Oyunculuğun yanı sıra 2016 yılında yayınlanan “Yetenek Sizsiniz Türkiye” programının jüri üyeliğini yaptı.
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