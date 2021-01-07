Mucize Doktor bu akşam ekranlara gelen 44. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki son bölümde neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



MUCİZE DOKTOR 44. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Berhayat Hastanesi ekonomik bir darboğazdadır ve yeni cerrahi şefi olan Ferman, asistanlarından üçünü işten çıkarmak zorundadır. Tanju, en güçlü adayın Ali olduğuna inanır ve onun baskısıyla Ferman, Ali’ye kendi vakasını verir.

İlk kez bir vakanın bütün sorumluluğunu üstlenen Ali çok mutludur, hatta Ezo’nun başına bir sürü iş açması bile keyfini kaçıramaz.

Başta üst kademenin gizli tuttuğu bu işten çıkarma meselesi daha sonra herkesçe öğrenilir ve bütün hastanede kıyasıya bir rekabet başlar. Sonunda kazanan kim olacaktır?

MUCİZE DOKTOR 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 45. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...