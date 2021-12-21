Muchova ile Vikhlyantseva da Avustralya Açık'a katılmayacak

AA

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından açıklamalarda bulunan tenisçilerden dünya 32 numarası Muchova, sakatlığının devam etmesi nedeniyle Avustralya Açık'a katılamayacağını belirtti.

ABD Açık'ta yaşadığı sakatlık nedeniyle eylül ayından bu yana kortlara çıkamayan 25 yaşındaki Muchova, bu yıl katıldığı Avustralya Açık'ta yarı, Wimbledon'da ise çeyrek finale kalarak dünya sıralamasında 19'unculuğa kadar yükselmişti.

Rus tenisçi Vikhlyantseva ise ülkesinin koronavirüs için geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşıyı vurulmasına rağmen turnuva yetkililerinin bunu geçerli kabul etmemesi gerekçesiyle Avustralya Açık'a katılmama kararı aldığını belirtti.

Kovid-19 aşısı olmayanların tenisçilerin katılımına izin verilmeyen Avustralya Açık'ta sadece AstraZeneca, Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson aşıları geçerli sayılıyor.

Tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ve Kanadalı Bianca Andreescu henüz hazır olmadıkları, Çek Karolina Pliskova ve ABD'li Jennifer Brady sakatlık gerekçeleriyle Avustralya Açık'a katılmayacaklarını önceden duyurmuştu.

Turnuva, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.