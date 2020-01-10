10 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gerçekleştirilen ihracata dair değerlendirmelerde bulunan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, şunları dile getirdi:
"Birlik olarak hedef pazarlarımızla dostluklarımızı ilerletiyoruz, böylelikle üyelerimizi bu ülkelerde çok daha iyi tanıtabiliyoruz. Bir mottomuz var, bu mottoyu tamamen ilişki ve iletişim üzerine kurduk. Artık dünyada ticaret, bu sisteme dayalı... Bu çerçevede geçen sene Suudi Arabistan’dan, Hong Kong’dan Miami’ye kadar dünyanın dört bir yanına giderek o bölgelerdeki mücevher alıcıları ile bir araya geldik. Bunun yanı sıra birliğimizin organize ettiği yabancı satın almacılardan oluşan alım heyeti ve 8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı’nın da çok güçlü katkıları ile 7,2 milyar dolar ihracata imza attık. Ancak yakalanan ivmenin artarak devam edebilmesi için Dâhilde İşleme Rejimine ihtiyacımız var. Ticaretimizi geliştirip ekonomimizi yüceltmek amacıyla ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan, dışarıdan ithal edildiği için gümrük vergisi vb. girdilere muafiyet getiren Dâhilde İşleme Rejiminin önü açılmalı. Çünkü dünya ülkeleri bu sistemle Türkiye’ye kendi altınlarını göndererek, işlememizi ve tekrar kendilerine göndermemizi istiyor. Dâhilde İşleme Rejiminin kullanılabilmesi için herhangi bir serbest ticaret anlaşmasına ve gümrük mevzuatına da gerek yok. Bu sistemi, her ülke ile işleme alabilirsek 2020 yılında çok daha büyük ihracat rakamlarına imza atarız."
EN ÇOK İHRACAT İNGİLTERE'YE
Açıklama kapsamında FOB ihracat miktarının 4,1 milyar dolar, Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında işlenen altın bedelinin de 3,1 milyar dolar olduğu belirtildi. Bu çerçevede 2019 yılında en çok ihracat yapılan 5 ülke şöyle sıralandı:
İngiltere (%76 artış)
BAE (%5 artış)
ABD (%6 artış)
Hong Kong (%10 artış)
İsviçre (%75 azalış)
Ürün grubunda lider; Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası
Toplam FOB mücevher ihracatında Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası, 2 milyar dolarlık hacmiyle lider olurken bu grupta en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke şöyle sıralandı:
Birleşik Arap Emirlikleri (313 milyon $ / %12 Artış)
Amerika Birleşik Devletleri (288 milyon $ / %11 Artış
Hong Kong (237 milyın $ / %14 Artış)
Libya (126 milyon $ / %81 Artış)
İsrail (110 milyon $ / %2 Düşüş)
Diğer ürün grupları ve bu gruplarda gerçekleşen ihracat miktarları ise şöyle:
İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın: 1,7 milyar $
Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası: 151 milyon $
Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası: 115 milyon $
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!