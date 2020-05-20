İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevini de yürüten Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üretim ve istihdamın korunarak ekonominin yeni normalleşme sürecine geçebilmesi için reel sektörün talep ve beklentilerini dile getirdi.

TOBB'a bağlı 365 Oda ve Borsa Başkanı ile 61 Sektör Meclis Başkanı’nın katılımıyla gerçekleştirilen “TOBB Ekonomi Buluşması” yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda video konferans yöntemiyle yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı toplantıda ATO Başkanı Baran, Ticaret Odaları Konsey Başkanı sıfatıyla bir konuşma yaparak, Ticaret Odaları’nın yeni normalleşme sürecinde ekonominin kısa sürede iyileşmesini sağlamak için taleplerini dile getirdi.

MÜCBİR SEBEPTE CİRO KISTASI

Pandemi sürecinde bazı sektörlerin mücbir sebep kapsamına alındığını hatırlatan Baran, bu süreçte iş hacimleri normalin üstünde düşen sektörler bulunduğunu söyledi. “Mücbir sebep kapsamı konusunda ciro kaybı esas alınabilir” önerisinde bulunan Baran, yüzde 20-30 düzeyinde ciro kaybı yaşayan işletmelerin bu kapsamda değerlendirilebileceğini kaydetti.

Türkiye genelinde 1 milyon 800 bini aşan işletmenin yüzde 60’a yakınının kiracı olarak faaliyet gösterdiğini bildiren Baran, “Mücbir sebep kapsamında olan işletmeler ile bu süreçte iş hacmi daralan işletmeler kira konusunda sorunlar yaşıyor. Her ne kadar yapılan yasal düzenleme ile 30 Haziran’a kadar işleyecek kira bedellerinin ödenmemesi sözleşme feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak olsa da, bu yerine getirilmesi gereken bir borçtur. Hükümetimizin işletmelerimizin “aşırı ifa güçlüğü”nü dikkate alarak kira desteği sağlamasını talep ediyoruz” dedi.

Baran, üretim ve istihdama, dolayısıyla da vergi gelirlerine önemli katkı sağlayan Otomotiv ve Beyaz Eşya sektörlerinde, önceki dönemlerde yapılan KDV ve ÖTV indirimlerinin büyük faydası görüldüğünü hatırlatarak”Yeni normalleşmeye geçtiğimiz bu dönemde aynı şekilde otomobil ve beyaz eşyada gerçekleşecek KDV ve ÖTV indirimi üretim ve istihdamın devamı açısından faydalı olacaktır” diye konuştu.

Baran, konuşmasının son bölümünde ekmek üreticilerinin taleplerini de dile getirdi. İki yıla yıla yakın süredir ekmek fiyatlarını güncellemeyen fırıncıların, bu süreçte un, maya, doğalgaz ve elektrik gibi maliyeti etkileyen girdi fiyatlarında yükselişle karşı karşıya kaldığını belirten Baran, “Pandemi, gece, gündüz demeden çalışan fırıncılarımız ekmek fiyatlarının güncellenmesini talep ediyor” diye konuştu.