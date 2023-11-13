Mücadelesiyle örnek olmuştu! Ünlü fenomenden acı haber!
Uzun zamandır kanserle mücadele eden pozitif enerjisiyle herkese umut olan Ayşenur Parlak hakkında acı haber geldi. Fenomen ismin eşi sosyal medya hesabından Parlak'ın hayatını kaybettiğini duyurdu!
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12 yaşından beri kanserle mücadele eden fenomen Ayşenur Parlak hakkında sevenlerini yasa boğan bir haber geldi. Parlak'ın eşi sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.
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1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ayşenur Parlak, İstanbul'da üniversiteyi kazanarak Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra ihracat uzmanı olarak kariyer hayatına başladı. Eşi ile üniversitede tanıştı ve nişanlandı. Nişan sürecinde meme kanserine yakalandığını öğrendi ve 1 ay içerisinde evlenerek tedavisine başladı.
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Evlendikten sonra balayı yerine tedavi masasına giden Ayşenur Parlak başarılı süreçten sonra vergi memuru olarak çalışmaya devam etti. Daha sonra hamile kalan isim "10 Amazon Yüksek Doz Yaşam" kitabının yazarlarından biri oldu. Ela kızına kavuştu. Lohusalıktan çıkmadan bu kez üçüncü evre Lenfoma olduğunu öğrendi.
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12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Ayşenur Parlak, 33 yaşında kolon kanserine yakalandığını öğrendi. Dördüncü evreyle mücadele eden Parlak, tedavi süreçlerini sosyal medya hesabından yayınlıyordu.
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Pozitif halleriyle gönüllere taht kuran Ayşenur Parlak'ın bugün acı haberi geldi. Dün akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırılan Parlak'ın birkaç saat önce eşi tarafından ölüm haberi verildi.
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Eşi Ayşenur Parlak'ın dün akşamki durumuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Yoğun bakım doktoru ile görüştük. Biz sadece solunumu durdu diye biliyorduk kalbi de durmuş. Tekrar çalışmaya başlamış, entübe etmişler. Günde bir sefer bilgi vereceklermiş, yarın akşamüstü tekrar görüşeceğiz yoğun bakım doktoru ile. Benim de bildiğim bu kadar. Lütfen benim telefonumu aramayın, bir gelişme olursa benim telefonumu arayacaklar, meşgul olmasın. Allah rızası için çokca dua."
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EŞİ SAVAŞ PARLAK ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!
Hüküm Allahın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Malesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek.