İslamiyete göre kandil günlerinde ibadet etmenin ve dua etmenin öneminin yanında bir de paylaşmanın ve insanların birbirini hatırlamasının öneminden bahsedilir. Müslümanlar kandil günlerinde birbirilerini arar, ziyaret eder ve küsler barışır. Kandil günleri Hicri takvime göre belirlendiği için bu her sene değişiyor.

Bu yıl Miraç kandilinin hangi güne denk geleceği, ne zaman kutlanacağı merak ediliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre Miraç kandili ne zaman, 2022 Miraç kandili tarihi nedir sorularının cevapları...