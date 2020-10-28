Mevlid Kandili mesajları 2020

İslam aleminin büyük heyecanla beklediği peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili, çeşitli ibadetlerle ihya ediliyor. Öte yandan Kandil gününde birbirinin kandilini tebrik etmek isteyen vatandaşlar da "Kandil mesajları" ve "resimli Kandil mesajları" aramalarını yapıyor. İşte en güzel Kandil mesajları...

KANDİL MESAJLARI

Mevlid Kandili'nde vatandaşlar yakınlarına, sevdiklerine ve arkadaşlarına mesaj göndererek bu mübarek günü hem kutluyor hem de iyilik dileklerinde bulunuyor. Telefon veya sosyal medya üzerinden Kandil mesajları göndermek isteyen vatandaşlar için en güzel Kandil mesajları...

* Köleye, kadına ‘siz de bizim gibi insansınız’ diyen, dilenciye, üretmeyi öğreten, çölde Ebubekir, Ömer(ra) yetiştiren, Salahaddin’e Kudüs, Sultan Fatih’e fetih ruhu veren Müjdecim, Efendim, Peygamberim! Hoş geldin!

* Aziz milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

* Senin o mübarek ayağın yeryüzüne basmamış olsaydı, toprakla teyemmüm etmek kimseyi temizlemezdi Efendim... Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Çok şükür O'nun ümmeti, çok şükür senin kulun olduk.. İyi ki doğdun Ya ResulAllah! Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gecenin; İslam coğrafyalarında akan kanın ve gözyaşının dinmesine, mazlum coğrafyalarda yaşanan zulmün bitmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

* Mevlid Kandili'nin İslam alemine hayırlar getirmesini, duaların makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

* Seni bilmeyen aklı neyleyim, Seni özlemeyen kalbi neyleyim Ya Rasulallah... Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Yapılacak olan güzel dualarımızın kabul ve hayırlara vesile olması dileğiyle Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Hayırlı kandiller.

* "Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler." (Sebe Suresi) Hayırlı kandiller...

* Mevlid-i Nebi'nin tüm insanlığa ve zulüm altında olan İslam coğrafyasına barış, huzur ve refahı getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

* Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 107) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Alemlere rahmet olarak gönderilen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in, Dünya’yı şereflendirdiği gün. Mevlid Kandili'niz mübârek olsun...

* Peygamberimiz Hz. Muhammed'e iman edenler onun medeniyetini bu zamanda inşa ederler. Nuru ile alemimizi şereflendiren Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in(s.a.s) şefaatine nail olmak dileğiyle. Mevlid Kandili'miz mübarek olsun.

* Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) 1446 yıl önce bu gece kâinatı şereflendirdi. Bize ne mutlu ki onun ümmetiyiz. Mevlid Kandili’niz mübârek olsun

* Kalbimizden geçen, bizim bilmediğimiz ama bizim için hayırlı olan ne varsa dua olup, kabul olur inşallah... Hayırlı kandiller!

* Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

* Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu hayırlı kandiller.

* Dünya barışına vesile olması dileğiyle Mevlid Kandili'miz mübarek olsun.

* Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği bu mübârek gecenin tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hakk'tan niyâz ederim. Mevlid Kandili'niz Mübârek Olsun.

* Dünyayı son kez aydınlatan en büyük liderimiz Hz.Muhammed'in dünyaya gelişi mübarek olsun...

* Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. Kandiliniz mübarek olsun...

* Dil, din, ırk farketmeden kalbi ve duası güzel olan herkesin duaları kabul, Mevlid Kandili mübarek olsun.

* Allâhım! Seçilmiş azâmet ve şeref sâhibi olan zâta, Efendimiz Muhammed'e salât eyle. Hoşgeldin efendim dünyaya şeref verdin var olmamıza sebep sensin!

* "Sen olmasaydın bu âlemi yaratmazdım." denilen sevgili peygamberim , sana ümmet olmak ne büyük şeref ! Hoşgeldin...

RESİMLİ KANDİL MESAJLARI

Kandil mesajları ile yakınlarının Mevlid Kandili'ni tebrik etmek isteyen vatandaşlar, aynı zamanda resimli kandil mesajları için araştırma yapmaya başladı. İşte kandil tebriğinde kullanabileceğini en güzel resimli kandil mesajları...

"Allah'ım, benim ve tüm iman eden kardeşlerimin bilerek ya da bilmeyerek işledikleri tüm hatalarını ve tüm günahlarını bağışla. Amin..."

Semanın kapılarının sonua kadar açılıp, rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede, düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun.

Bütün kainatı Hz. Muhammed için yaratan Allah'ım, bizleri de O'nun yüzü suyu hürmetine affet. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun...

Gül bahçesine girenler gül olmasa da, gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. Hayırlı kandiller...

Cennete ilk çağırılacak olanlar varlıkta da darlıkta da Allah'a en çok hamd edenlerdir. (Hadis-i Şerif) Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun...

"Bana benzemekten en çok uzak olanınız, cimri, ağzı bozuk ve çirkin söz söyleyen kimsedir." (Hz. Muhammed)

Yarabbi, bu mübarek Mevlid kandilinde Müslüman alemindeki ateşleri söndür. Mevlid kandiliniz mübarek olsun...