Bodrum Muğla'da tatil yapan sanatçı Muazzez Ersoy, Instagram hesabına geçirdiği keyifli anlarını da ekliyor. Ersoy, önceki gün Golden Retriever, cinsi köpeği ile karesini yayınladı.

Usta sanatçı, paylaşımına "Allah'ım benim minik oğluşum Lucky, tam 4 buçuk aylık oldu. 'tbt' yapma kıvamına geldi" notunu düştü.