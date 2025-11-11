Muazzez Ersoy isyan etti: Allah'a havale ediyorum

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden olan Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile buluşmuştu.

Ersoy'un sıkı hayranı olduğu öğrenilen genç isim, sanatçının neredeyse tüm şarkılarını ezbere bildiği öğrenildi. Muazzez Ersoy o anları sosyal medya hesabından paylaşmış, "Sevgili Ndubuisi Christopher, Nijerya'lı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş, beni de TRT Müzik'te keşfetmiş, şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim, şu tatlılığına bakar mısınız" ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM advertisement1

REKLAM

GÜNLER SONRA İSYAN ETTİ

Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile kendisini sosyal medyada "Nijeryalı sevgilisi" olarak nitelendiren bir habere sinirlenen Muazzez Ersoy, isyan etti.

"UTANMAZLAR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muazzez Ersoy, "Nijerya'da doğmuş büyümüş bir kardeşim, Türk Sanat Müziği söylüyor diye, benim şarkılarımı söylüyor diye mutlu oluyoruz, Türkiye'ye geldiğinde bir araya geliyoruz, sevgili gazeteci kardeşlerimle de o gün bir araya geliyoruz. 11 gün sonra bir bakıyorum, sosyal medyayı bir açıyorum 'Muazzez Ersoy Nijeryalı Sevgilisiyle' paylaşımlarını görüyorum. Haber demiyorum. Çünkü haberi haberciler yapar, gazeteciler yapar, basın emekçileri yapar basın mensupları yapar. Bu paylaşımları yapan X'teki ve Instagram'daki kişi ya da kişiler, gazeteci değil. Sonra bu paylaşımlara inanıp, kötü laf söylemek için fırsat kollayan, yorum yapan; zavallı, kötü ruhlu utanmazlar da bu paylaşımların altına yorum yapıyor. Onlara da yazıklar olsun! Çoluk çocuklarından bulsunlar cezalarını dilerim; Allah'a havale ediyorum onları" sözleriyle adeta ateş püskürdü.