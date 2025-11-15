Habertürk
        Muazzez Abacı'nın Naaşı Türkiye'ye getirildi - Magazin haberleri

        Muazzez Abacı’nın Naaşı Türkiye’ye getirildi

        Usta sanatçı Muazzez Abacı'nın naaşı Türkiye'ye getirildi. Sanatçı için İstanbul ve Ankara'da iki ayrı tören düzenlenecek; Abacı, 17 Kasım'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak

        Giriş: 15.11.2025 - 18:40 Güncelleme: 15.11.2025 - 18:40
        Naaşı Türkiye'ye getirildi
        Muazzez Abacı, 5 Kasım’da kızını görmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçirmişti. Kaldırıldığı hastanede stent takılan sanatçı, böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle 12 Kasım’da hayatını kaybetmişti.

        Sanatçının naaşı, Amerikan Diyanet Merkezi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle bugün Türkiye’ye getirildi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Abacı’nın cenazesi saat 15.30’da Washington’dan İstanbul’a ulaştı ve ardından ailesi tarafından teslim alındı.

        Abacı için 16 Kasım Pazar günü saat 12.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde veda töreni düzenlenecek. Abacı’nın cenazesi, 17 Kasım Pazartesi günü Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedilecek.

        #Muazzez Abacı

