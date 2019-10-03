03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edirne'de, özel muayene ücretini, "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası aracılığıyla öğrencilere burs olarak dağıtan Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Tuna, örnek davranışıyla takdir topluyor.
TÜ 2019-2020 Akademik Yılı Başarı ve Yükseltme Töreni, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
PROF. DR. TUNA'YA TEŞEKKÜR
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakolu'nun konuşmasının ardından, alanında başarılı öğretim üyeleri ve milli sporculara plaket verildi.
AA'nın haberine göre; Rektör Tabakolu, başarı plaketini almak üzere sahneye gelen Trakya Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Tuna'ya ayrıca teşekkür etmek istediğini söyledi.
Üniversitenin başlattığı "Bir öğrenci de sen okut" kampanyasına Tuna'nın büyük katkıları olduğunu vurgulayan Rektör Tabakoğlu, "Hakan hocamız kampanyaya anlamlı bir destek veriyor. Hasta muayene ücretleriyle öğrencilere burs sağladı ve devam ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.
YAŞADIĞI SAĞLIK PROBLEMİNİN ARDINDAN BÖYLE BİR KARAR ALDI
Prof. Dr. Hakan Tuna da yaşadığı sağlık probleminin ardından böyle bir karar aldığını ifade etti.
Özel muayene olmak isteyenlerin ücret olarak kampanyaya destek olduğu bir yöntemi 3 aydır sürdürdüğünü ifade eden Tuna, şöyle konuştu: "Fiziksel tıp alanında bana özel muayene olmak isteyen hastalarımız, 'Bir öğrenci de sen okut' kampanyasının hesap numarasına hasta muayene ücretini yatırıyorlar. Bir öğrencinin, bir aylık bedeli 300 lira olarak bunu yatırıyorlar. 3 aylık zaman zarfında 50'nin üzerinde özel muayene aldım. Öğrencilerimize katkı sağlanıyor."
Bugüne kadar 15 bin lira topladıklarını ve hastalarının da bundan mutlu olduğunu belirten Tuna, "Ben daha fazla mutluyum açıkçası bu böyle devam edecek." dedi.
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