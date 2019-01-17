Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Otogar Terminali karşısında yaşanan ihmal büyük korkuya neden oldu. Edinilen bilgilere göre, yolun sağ tarafında kaldırım üzerine bırakılan kahverengi çantayla ilgili ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Cadde trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanları valizde incelemelerde bulundu.

ÇANTAYI MUAVİN UNUTMUŞ

İHA'da yer alan habere göre imha uzmanlarının, valizi fünyeyle patlatmaya hazırlandığı sırada otobüs şoförü koşarak gelip, çantanın kendilerine ait olduğunu söyledi. Daha sonra açılan valizde kıyafetler çıkınca, çevredekiler rahat bir nefes aldı.

Otobüs şoförü İsa Bayındır, yolcunun otobüse bindiği sırada muavinin çantayı unuttuğunu ve bunun da paniğe neden olduğunu belirterek, herkesten özür diledi.