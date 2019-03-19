"SUSMAK KAÇMAK DEĞİL..."

Ketenci'nin açıklamalarına Hatice, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Hatice, "Susmak kaçmak değil kırmamak, kırılmamak içindir. Ben nerde ne şekilde konuşacağımı çok iyi bilirim. Bu kadar cesur bir kadının kaçmak gibi bir bahanesi olamaz. Sadece yeri, zamanı vardır bazı şeylerin..." ifadelerini kullandı.