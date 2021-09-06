Sadi Kaddafi serbest bırakıldı

AA'ya açıklamada bulunan güvenlik kaynakları, Sadi Kaddafi'nin Trablus'ta tutuklu bulunduğu hapishaneden serbest bırakıldığını aktardı.

Baba Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu.

Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçmayı başardı ancak Libyalı makamların girişimleriyle 2014'te yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.