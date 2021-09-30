Arjantin'de ödül kazandı 0:00 / 0:00

Anadolu'da kendi değerleriyle yüzleşen öğretmen 'Ali'nin hikâyesini anlatan 'Muallim', Buenos Aires Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü

HABERTURK.COM

Müslim Şahin'in yönettiği; Melih Selçuk, Sevtap Özaltun ve Ruhi Sarı'nın başrollerini paylaştığı 'Muallim', American Golden Picture Uluslararası Film Festivali ile Hamilton New York Uluslararası Film Festivali'nden sonra Buenos Aires Uluslararası Film Festivali'nden de ödülle döndü. 'En İyi Film' ödülü kazanan 'Muallim'in yönetmeni Müslüm Şahin, başka başka uluslararası film festivallerinden de davetler aldıklarını dile getirerek ödüllerin yeni filmler konusunda kendilerine şevk ve cesaret verdiğini söyledi.