Koronavirüsle mücadele dünya çapında hızla yol alırken bir yandan ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantları kafaları karıştırıyor. Salgın tedbirleri ve aşı çalışmalarıyla normalleşmeyi hızlandırmaya çalışan ülkeler bir süredir virüsün yeni bir mutasyonu olduğu söylenen Mu varyantıyla uğraşıyor. Peki Mu varyantı belirtileri neler? İşte merak edilenler...

MU VARYANTI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mu Varyantı DSÖ tarafından incelenmesi gereken varyantlar arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğu belirtildi. Koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayıran DSÖ Mu Varyantını ilgi varyantları arasında değerlendiriyor. Endişe varyantları ise Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantları.

AŞILAR MU VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

DSÖ, Mu Varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşünüyor fakat bunu incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulduğunun da altını çiziyor.