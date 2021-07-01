2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemelerinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. MTV ödemeleri her sene değişiyor. İşte araç sahiplerinin merak ettiği 2021 MTV oranları ve 2. taksit son ödeme tarihi...

MTV 2021 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MTV 2021 ödemelerinin ikinci taksidi Temmuz ayında yapılacak. Temmuz ayında yapılacak ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR? GİB BORÇ SORGULAMA

1 Ocak 2021 tarihinde başlayan 2021 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 1. taksit ödemesi 31 Ocak'da sona erecek. Araç sahipleri 2021 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksidini, GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00-22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile, anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak, PTT İşyerlerine başvurarak, Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarakhızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir.

MTV ÖDEME İÇİN TIKLAYIN! GİB BORÇ SORGULAMA İŞLEMLERİ

MTV HESAPLAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

MTV 2021 ORANLARI NE KADAR OLDU?

Taşıt değeri 56 bin 500 TL'yi geçmeyen ve motor hacmi 1.3 litrenin altında olan 1-3 yaş aralığındaki otomobillerin sahipleri yıl başından itibaren 1051 TL MTV ödeyecek.

Matrah değeri 56 bin 500 TL ile 99 bin TL aralığında olan ve yine motor hacmi 1.3 litrenin altında olan 3 yaşına kadar otomobillerde ise MTV oranı 1155 TL olarak belirlendi.

Motor hacmi 1.3-1.6 litre aralığında otomobillerde ise, matrah değeri 56 bin 500 TL'nin altında olanlar 1830 TL, 56 bin 500 TL ile 99 bin TL aralığında ve 3 yaşına kadar olan otomobiller ise 2 bin 15 TL MTV ödenecek. Aynı grupta yer alan fakat matrah değeri 99 bin TL'nin üzerinde kalan araçlar da ise MTV oranı 2 bin 197 TL olacak.

Yayımlanan tabloya göre en düşük MTV tutarı 109 TL iken, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin TL'yi aşıyor.

MTV'de 31 Aralık 2017'ye kadar tescil edilmiş otomobillerde matrah değeri aranmıyor. Bu grupta sadece motor hacmine ve araç yaşına göre hesaplanan MTV tutarları, 1-3 yaş aralığında ve motor hacmi 1.3 litre'ye kadar olan otomobillerde 1051 TL olarak açıklanıyor.

Motor hacmi 1.3-1.6 litre aralığında ve 3 yaşına kadar olan otomobillerde ise MTV tutarı yeniden değerleme tutarına göre 1830 TL olarak belirlendi.