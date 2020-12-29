MTV hesaplama 2021 nasıl yapılır? MTV 2021 oranı ne kadar oldu? Şeklindeki sorular günün en çok araştırılar arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı onayı ile Resmi Gazete'de MTV ödemeleri ve hesaplama tablosu yayınladı. Buna göre milyonlarca araç sahibi motor büyüklüğüne göre ödeme tutarına ulaşabilecek. Peki, hangi araçların MTV ödemesi ne kadar? İşte MTV sorgulama ekranı haberimizde...

MTV 2021 ORANI NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyatları'nın ortalama fiyat artış oranını olarak açıkladığı yüzde 9.11'lik oran, yeniden değerleme oranı olarak da tescil edilmiş oldu. Böylece, araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda gelecek zam oranı 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 9.11 olacak. Yıl başından itibaren devreye girecek yeni MTV oranlarına göre, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı bin 52 TL olacak.

2021 MTV HESAPLAMA TABLOSU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyatlarının Ekim ayı itibariyle 12 aylık ortalamasını yüzde 9.11 olarak açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı da yüzde 9.11 olarak tespit edilmiş oldu.

Böylece, yıl başından itibaren diğer vergilerde olacağı gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) de bu orana göre değişiklik yapılacak.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den itibaren mevcut MTV oranları hem de MTV hesabında kullanılan matrah değerleri yüzde 9.11 oranında artacak.

Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında, 2018 yılında sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 bin TL'nin altında olanlar artık bin 52 TL yıllık MTV ödeyecek.