"MTV düzenlemesini AYM'ye götüreceğiz"

REKLAM advertisement1

Sene başında belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksiti bu ay alınacak. Araç sahipleri ayrıca, ilki ağustos sonu, ikincisi kasım sonu olmak üzere ek MTV ödeyecek. Yıl sonuna kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan ‘bir defaya mahsus’ 2023’te tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınacak.

Konu ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, "MTV düzenlemesini Anayasa Mahkemesine götürmeyi değerlendireceğiz. Yurttaşların da dava açma hakkı var. Anaysa 73. Maddesin net durum var. Ödenmiş vergi bi kez daha alıyoruz. Biz anayasa mahkemesin götüreceğiz bunu 85 milyon bi kez daha bunu ödemek zoruna değil" ifadelerini kullandı.