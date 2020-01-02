Haberler Merak Edilenler MTV 2020 oranları belli oldu mu? MTV 2020 tutarı ne kadar? MTV 2020 ödemeleri ne zaman? Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yüzde 12 olarak açıklandı. Gelişmenin ardından milyonlarca araç sahibi bu yıl ödeyeceği MTV ücretlerini araştırmaya başladı. Peki MTV 2020 oranları nasıl? MTV 2020 tutarı ne kadar? MTV 2020 ödemeleri ne zaman yapılacak?













MTV 2020 oranları belli oldu mu? MTV 2020 tutarı ne kadar? MTV 2020 ödemeleri ne zaman?

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