MTÜ Tıp Fakültesi bölgede sağlığa katkı sağlayacak

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkı ve destekleriyle MTÜ bünyesinde 16 Haziran'da kurulan tıp fakültesi için Sağlık Bakanlığı ile MTÜ Rektörlüğü arasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, MTÜ Tıp Fakültesi tarafından eğitim, araştırma ve uygulama hizmetleri için kullanılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Bu yıl ilk kez öğrenci alacak MTÜ Tıp Fakültesi, kentteki ikinci tıp fakültesi oldu.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, AA muhabirine, üniversite bünyesinde açılan tıp fakültesinin kente sağlık alanında yenilikler getireceğini söyledi.

Fakültenin sağlık alanında bölgeye de hitap edeceğini belirten Karabulut, şöyle devam etti:

"Bizim tıp fakültemizin ve hastanemizin en önemli özelliklerinden biri alansal olarak içinde geleneksel tamamlayıcı tıp, fizik tedavi, kadın doğum ve çocuk branşlarının bulunması. Biz bu alanlarda ön planda olacağımıza inanıyoruz çünkü yapacağımız her bilimsel çalışmayla sağlık hizmetindeki kaliteyi arttırmakla ilgili hedeflerimiz bulunmakta."

Karabulut, üniversite bünyesindeki bilim insanlarının hastalıkların teşhis ve tedavisinde ekip ruhuyla sağlık hizmeti vereceğini ifade etti.

Sağlıkta bölgeye en iyi hizmeti getirmenin gayreti içinde olacaklarını dile getiren Karabulut, şunları kaydetti:

"Sağlıkta kaliteli sağlık hizmetiyle güler yüzlü ve bilimsel çalışmalarla da kendini gösteren bir tıp fakültesi hastanesi olacağımıza inanıyoruz. Fakültemiz bu yıl 80 öğrenci alacak. Milli ve yerli yazılım ile öğrencilerimize aynı anda canlı eğitim vereceğiz. Sanal derslik dediğimiz sistem üzerinden öğrenciler öğretim üyeleriyle direk görüşebilecek. Anatomi laboratuvarı gibi birçok laboratuvarlarımızın altyapısı hazırlandı. Kendi yazılımlarımızla sanal anatomi laboratuvarımızı da hazırladık. İlk tercihine fakültemizi yazan öğrencimize de burs vereceğiz."

Karabulut, fakültenin kuruluş aşamasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK üyelerine teşekkür etti.