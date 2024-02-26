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        Haberler Gündem Güncel MTA, "fay hattının silindiği" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi

        MTA, "fay hattının silindiği" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi

        Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, son günlerde Erzincan'ın İliç ilçesinden geçen fay hattının, resmi fay haritasından silindiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:10 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:10
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        'Fay silindi' iddiasına MTA'dan yalanlama
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        MTA'dan yapılan açıklamada, "Son günlerde sıkça gündeme getirilen İliç'ten geçen diri fayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda, 2012 yılında yayımlanmış olan Türkiye Diri Fay Haritası Serisi Divriği (NJ 37-2) Paftası'na ait olan bir bölüm kesilerek görselleştirilmiş ve bu haritanın üzerine 2023 yılına ait olduğuna ilişkin bir ifade konularak asılsız bir iddia ortaya atılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Söz konusu haritanın sağ kenarında verilen "açıklamalar" bölümü altındaki "basım tarihi" kısmında, haritanın 10 Haziran 2012'de basıldığının açıkça görüldüğüne işaret edilen açıklamada, daha önce bu fayın haritalandığı ancak sonradan silindiğine ilişkin paylaşımın gerçekle ilgisi bulunmadığı kaydedildi.

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        Açıklamada, MTA Genel Müdürlüğünün, kurulduğu 1935'ten bu yana Türkiye'nin jeolojik özelliklerini araştırdığı ve elde edilen verileri başta madencilik sektörü olmak üzere diğer sektörlerin kullanımına sunduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu bağlamda ülkemizdeki deprem araştırmalarına yönelik projeler de kurumumuz tarafından yürütülmektedir. Bugün kullanılan Türkiye Diri Fay Haritası farklı ölçeklerde 2012 ve 2013 yıllarında basılmış, söz konusu diri fay haritalarının 2013 yılından sonra yeniden basımı yapılmamıştır. 2010 ile 2012 yılları arasında hakem değerlendirmesi yapılmış ancak harita basım sürecinde arazi gözlemleri sonucunda İliç yakınında yer alan diri fay aktivitesi tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu diri fay aktivitesi belgelenmesini takiben 1/25.000 ölçekli haritalara ve sayısal veri tabanına eklenmiş olup talep eden kurum ve kuruluşlarla sayısal olarak bu şekliyle paylaşılmaktadır. "

        Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, söz konusu fayın da bulunduğu sayısal Türkiye Diri Fay Haritası'nın kamu yararı gözetilerek, sayısal formatta MTA'nın internet sayfasında ilgililerin kullanımına sunulduğuna işaret edilen açıklamada, "Diri fayların belirlenmesi ve haritalanması bilgi birikimi ve uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle ülke boyutunda diri faylara ilişkin haritalama ve güncelleme çalışmaları da uzun zaman alan bir süreçtir. Genel Müdürlüğümüz, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığımız tarafından Türkiye Diri Fay Haritasının güncellenmesine yönelik çalışmalar devam etmekte, ayrıca http://yerbilimleri.mta.gov.tr adresindeki yerbilimleri portalında da görüntülenebilmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

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