Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MTA diri fay hattı haritası 2025: Türkiye’de az riskli, riskli iller ve ilçeler hangileri? İşte Türkiye deprem risk haritası

        MTA diri fay haritası 2025: Türkiye'de deprem riski olan iller hangileri? İşte Türkiye deprem risk haritası

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları nedeniyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki meydana gelen deprem MTA yenilenmiş diri fay haritası ve deprem riski haritasını gündeme getirdi. MTA Diri Fay Haritası'na göre 45 ilde bulunan 485 diri fay 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme potansiyeline sahip olduğu biliniyor. Peki, "Türkiye'de deprem riski olan iller hangileri? Az riskli deprem bölgeleri neresi?" İşte Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile yenilenmiş diri fay hattı haritası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 23:31 Güncelleme: 10.08.2025 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Balıkesir'de meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Meydana gelen depremin ardından, az riskli ve deprem riskinin yüksek olduğu iller merak konusu oldu. Türkiye Diri Fay Haritası'na göre Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il ve 110 ilçe bulunuyor. AFAD Türkiye deprem risk haritasını paylaşırken, birinci, ikinci, üçüncü dereceden riskli deprem bölgeleri açıklık kazanmış oldu. Peki, "Türkiye’de deprem riski olan iller hangileri?" İşte detaylar...

        • 2

          MTA DİRİ FAY HARİTASI 2025 YENİLENDİ

          Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrim içi yer bilimleri portalıyla Türkiye'nin tektonik hareketlerini resmederken, son gelişmeleri de çevrim içi ziyaretçilere gösteriyor.

          Diri faylara ilişkin tüm verilerin sayısal ortama aktarılarak bu kapsamda görseller ve belgelerin oluşturulmasıyla diri fay haritaları ortaya çıkıyor. Türkiye'de deprem araştırmalarıyla ilgili olarak kurum, kuruluşlar ve üniversiteler araştırma faaliyetlerini yoğun şekilde bu harita verisini kullanarak yürütüyor.

          MTA DEPREM RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

          FAY HATLARINI HARİTA ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

          Yaşadıkları şehir ve ilçelerde fay hattı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanmış fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilmektedir.

          AFAD HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

        • 5

          YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

        • 6

          TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

        • 7

          İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR

          MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

        • 8

          MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

          Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        "Tarama çalışmaları sürecek"
        "Tarama çalışmaları sürecek"
        Google'ın deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
        Google'ın deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
        Sındırgı beşik gibi
        Sındırgı beşik gibi
        Ünlülerden geçmiş olsun mesajları
        Ünlülerden geçmiş olsun mesajları
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        İDO feribotu kayaya çarptı
        İDO feribotu kayaya çarptı
        Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!
        Yeniden gözaltına alınan kaptan tutuklandı!
        Yeniden gözaltına alınan kaptan tutuklandı!
        Meryem öğretmenden acı haber!
        Meryem öğretmenden acı haber!
        Memur-Sen'den 'en düşük memur maaşı' açıklaması
        Memur-Sen'den 'en düşük memur maaşı' açıklaması
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Habertürk Anasayfa