Binlerce adayı ilgilendiyor: Milli Savunma Üniversitesi tercihlerinde son gün ne zaman?
716 bin 522 adayın katılımı gerçekleşen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart tarihinde gerçekleşti. Ardından sonuçlar açıklandı ve bu kez de adaylar için tercih maratonu başladı. Ancak tercih dönemi bitmek üzere; tercihlerini bildirmeyen adaylar ikinci görüşme için çağrılmayacak. Peki, Milli Savunma Üniversitesi tercih dönemi ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...
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Milli Savunma Üniversitesi sınavı 3 Mart'ta tamamlandı ve tercih dönemi başladı. Adaylar Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu'na girmek için yarıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından 3 Nisan'da tercih dönemi başladı ancak adayların tercih süresi giderek kısalıyor. İşte, 2024 MSÜ tercih döneminin biteceği tarih, tercih ekranı ve tercih kılavuzu...
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MSÜ 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında MSÜ tercih tarihlerine de değinildi. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
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Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.
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2024 MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!
Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından yapılan açıklamada, "Tercihlerinizi 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
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MSÜ TERCİH EKRANI 2024
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:
ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.