ÖSYM ile yapılan duyuru ile MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlarının ardından gözler MSÜ tercihlerine çevrildi. Sınava katılanlar MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtını arıyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte MSÜ tercih ve sonuç açıklanma tarihi...