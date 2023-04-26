MSÜ SONUÇLARI 27 NİSAN'DA ERİŞİME AÇILACAK!

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. MSÜ sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belli olmamakla beraber öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını, T.C. kimlik mumaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamasından sorgulayabilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2023 MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.