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MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2023 ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılır?

MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler MSÜ tercih tarihlerine çevrilecek. MSÜ tercih tarihleri, Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre netleşecek. 610 bin 419 adayın Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için heyecanlı bekleyişi sürerken MSÜ tercih işlemleri Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet site üzerinden gerçekleştirilecek. İşte 2023 MSÜ tercihleri tarihine ilişkin detaylar...

Giriş: 26.04.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MSÜ tercih tarihleri, Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme gelecek. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları 14 Nisan'da açıklanırken MSÜ tercihleri ise 18 Nisan 2022 tarihinde alınmıştı. 2 Nisan'da 77 ilde ve 98 sınav merkezinde gerçekleştirilen MSÜ sınavına katılım sağlayan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen  tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. İşte 2023 MSÜ tercih tarihine ilişkin merak edilenler...

  • SINAV 2 NİSAN'DA TAMAMLANDI!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 77 ilde ve 98 sınav merkezinde 2 Nisan 2023 tarihinde tamamlandı.

  • MSÜ SINAV KİTAPÇIĞI 12 NİSAN'A KADAR GÖRÜNTÜLENDİ!

    Sınavın ardından 2023 MSÜ Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u adayların erişime açıldı. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erdi.

  • MSÜ SONUÇLARI 27 NİSAN'DA ERİŞİME AÇILACAK!

    MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. MSÜ sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belli olmamakla beraber öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

    MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını, T.C. kimlik mumaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamasından sorgulayabilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    2023 MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih tarihleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl MSÜ sonuçları 14 Nisan'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 18 Nisan'da alınmaya başlanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda 2023 MSÜ tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

     

    2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

 

 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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