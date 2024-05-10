MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Bugün son! 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin MSÜ tercihleri sona eriyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. Henüz başvurusunu gerçekleştiremeyenler MSÜ tercihlerini tamamlamaya çalışıyor. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılır, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih süreci…
- 1
MSÜ tercih işlemleri bugün sona eriyor. 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında MSÜ tercihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden gerçekleşiyor. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılır, tercih sonucu ne zaman açıklanır?
- 2
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
MSÜ tercihleri, 3 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini tamamlayacak.
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılıyor.
- 3
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçları ile ilgili henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin detaylar belli olunca haberimizde yer alacaktır.
-