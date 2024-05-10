Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Son gün! ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Bugün son! 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin MSÜ tercihleri sona eriyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. Henüz başvurusunu gerçekleştiremeyenler MSÜ tercihlerini tamamlamaya çalışıyor. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılır, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih süreci…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MSÜ tercih işlemleri bugün sona eriyor. 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında MSÜ tercihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden gerçekleşiyor. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılır, tercih sonucu ne zaman açıklanır?

        • 2

          MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          MSÜ tercihleri, 3 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini tamamlayacak.

          MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılıyor.

        • 3

          MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MSÜ tercih sonuçları ile ilgili henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin detaylar belli olunca haberimizde yer alacaktır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Denizbank’tan ‘bilirkişi’ açıklaması
        Denizbank’tan ‘bilirkişi’ açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İnşaat halindeki binada cansız beden bulundu
        İnşaat halindeki binada cansız beden bulundu
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Habertürk Anasayfa