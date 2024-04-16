Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman bitiyor? İşte MSÜ tercih tarihleri
Milli Savunma Üniversitesi tercih dönemi tüm heyecanıyla devam ediyor. Adaylar, yayınlanan tercih kılavuzundan seçim yaparken bir yandan tercih sürecinin de sonuna geliniyor. Peki, Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...
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3 Mart günü gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına 716 bin 522 kişi katılmış ve 3 Nisan itibarıyla tercih dönemi başlamıştı. Şimdi, binlerce aday tercih döneminin ne zaman biteceğini araştırıyor. Sizler için hem MSÜ tercih tarihlerini hem de tercih kılavuzunu derledik. İşte, MSÜ tercih tarihleri...
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MSÜ 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında MSÜ tercih tarihlerine de değinildi. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
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Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.
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2024 MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!
Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından yapılan açıklamada, "Tercihlerinizi 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
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MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:
ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.