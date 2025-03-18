MSÜ tercih tarihleri 2025 yılı için araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar, sınav puanlarını öğrendi. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmek isteyen adaylar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlar ile tercih listelerini şekillendirecek. Peki 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar…