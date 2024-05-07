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        Haberler Gündem MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2024 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih sonucu ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

        MSÜ tercih sonuçları sorgula: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih sonucu ne zaman açıklanacak?

        Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları'nda eğitim almak isteyen adaylar MSÜ tercih sonuçları sorgulamasını sürdürüyor. 3 Nisan'da başlayan tercih süreci devam ederken MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aranıyor. Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının Haziran ayında açıklanması beklenirken henüz net bir tarih belirtilmedi. İşte 2024 MSÜ sonuçlarına ilişkin detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 11:51 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:03
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        • 1

          MSÜ tercih sonuçları gündemde yer almaya devam ediyor. Milyonlarca aday https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek tercihlerini tamamlıyor. Son gün 10 Mayıs. Peki Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih sonucu ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

        • 2

          MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MSÜ tercih sonuçlarının kesin olarak ne zaman açıklanacağı bilinmese de geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının önümüzdeki Haziran ayında açıklanması bekleniyor.

          MSÜ TERCİHLERİ SON TARİH NE ZAMAN?

          Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercihleri 3 Nisan tarihinde başladı. Son tarih ise 10 Mayıs Cuma günü olarak tercih kılavuzunda yer aldı.

        • 3

          MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

          "ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır."

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