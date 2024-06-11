MSÜ tercih sonuçları son dakika açıklandı! MSÜ tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara, Hava, Deniz Harp Okulu yerleştirme sonuçları 11 Haziran bugün açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları 'personeltemin.msb.gov.tr' adresinde sorgulanıyor. İşte, detaylar
- 1
MSÜ tercih sonuçları son dakika açıklandı. ÖSYM tarafından tercihleri tamamlanan MSÜ yerleştirme sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edildi. İşte detaylar
- 2
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
MSÜ 2024 yerleştirme sonuçları erişime açıldı.Adaylar yerleştirme sonuçlarına personeltemin.msg.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
ÖĞRENCİ SEÇİM AŞAMASI TAKVİMİ
MSB Millî Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.
- 3
Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacak.
İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.
-