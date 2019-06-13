13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Savunma Bakanlığı MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak soruları öğrenci ve velileri tarafından merak konusu oldu. Binlerce öğrenci 7 Nisan 2019 tarihinde sınava girerek ter döktü. Sınav sonuçlarının da açıklanmasının ardından başarılı puan alan öğrenciler 29 Nisan-17 Mayıs'ta "https://www.personeltemin.msb.gov.tr" internet adresine girerek tercihlerini yapmışlardı. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı MSÜ tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre, 2019 MSÜ tercihlerinin sonuçları 13 Haziran 2019 tarihinde personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA
İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci seçim aşamaları (Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi - Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Mülakat) 24 Haziran - 26 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI HAKKINDA
Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;
a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş),Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı
c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),
ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.
Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden "Sağlık Muayenesi" bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
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