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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ yerleştirme nasıl yapılacak? 2022 MSÜ takvimi!

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ takvimi!

MSÜ tercihlerinin 13 Mayıs Cuma günü tamamlanmasının ardından Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Askeri eğitim almak isteyenler MSÜ takvimini yakından takip ederken, tercihlerini tamamlayanlar gözünü tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. İşte 2022 MSÜ takvimi...

25.05.2022 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihlerini tamamlayanlar, tercih sonuçlarının açıklanacağını tarihi beklemeye başladı. Tercih sonucu olumlu değerlendirilenler bir sonra ki adımda mülakat sınavında fiziki yeterlilik, evrak kontrolü, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi gibi aşamalara katılacaklar. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

  • MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erecek. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor.

  • Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

  • YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

  • Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

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