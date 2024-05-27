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        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonucu açıklanma tarihi

        MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonucu açıklanma tarihi 2024

        Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. MSÜ tercih işlemlerinin ardından, öğrenciler aday değerlendirme puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonucu açıklanma tarihi 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 15:34 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:33
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        • 1

          MSÜ tercihleri açıklanma tarhii merak ediliyor.MSÜ tercihleri 3-10 Mayıs tarihleri arasıda alındı. Sonuçların Haziran ayında erişime sunulması bekleniyor. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.

          Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

          MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

        • 3

          Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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