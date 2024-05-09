MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
MSÜ tercih sürecinin son günlerine girildi. 10 Mayıs'ta sona erecek tercih sürecinin ardından değerlendirme sürecine geçilecek. Tercihlerini tamamlayan adayların gözü ise "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Bu noktada Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika 'MSÜ tercih sonuçları açıklandı' duyurusu beklenmeye başlandı. İşte, konuya dair detaylar...
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ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan 2024 MSÜ sınavına katılan adaylar, 3 Nisan itibarıyla Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini yapmaya başladı. Tercih sürecinin sonlarına gelinmesiyle MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihin araştırması sıklaştı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...
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MSÜ TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercihleri 3 Nisan tarihinde başladı. Son tarih ise 10 Mayıs 2024 Cuma günü olarak tercih kılavuzunda yer aldı.
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MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıl 3-25 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçları 20 Haziran'da açıklandı. Bu bilgiler ışığında MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayının ilk haftası içerisinde erişime açılması bekleniyor.
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MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.