Yurt genelinde binlerce adayın şansını denediği Milli Savunma Üniversitesi tercihlerinin sona ermesinin ardından gözler sonuç tarihine çevrilmişti. Konuyla ilgili olarak müjdeli haber geldi ve adaylar, 13 Mayıs'ta sona eren tercihlerin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte hem sonuç tarihi hem de sonuçların nasıl öğrenileceğine ilişkin detaylar...