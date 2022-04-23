Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 27 Mart tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilmişti. 14 Nisan tarihinde açıklanan sonuçların ardından MSÜ tercihleri başladı. Tercihlerini tamamlayan adaylar MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih yapan adayların başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak geçmiş yıllar baz alındığında ise 17 Haziran tarihinde ÖSYM sitesinden ilan edilmesi bekleniyor.