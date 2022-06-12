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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri sonuç tarihi

MSÜ tercih sonuçları için gözler PERTEM'de! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri 18 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Tercih işlemlerinin geride kalmasıyla binlerce aday MSÜ tercih sonuçları için PERTEM duyurularını araştırıyor. Adaylar MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tercihlerin açıklanacağı tarih hakkında...

12.06.2022 - 21:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başlamış durumda. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Mart tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından tercih süreci başlamıştı. Tercihlerin alınmasının ardından gözler MSÜ tercih sonuçlarına çevrilmiş durumda. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi...

  • MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    18 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleştirilen MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

  • MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ 2022 tercih sonuçların bu yıl 17 Haziran 2022 Cuma günü tarihinde açıklanacak.

  • MSÜ TERCİHLERİ SORGULAMA EKRANI

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.

    MSÜ TERCİHLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

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