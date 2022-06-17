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MSÜ tercih sonuçları açıklanıyor! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ tercih sonuçları açıklanıyor! 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. 27 Mart günü düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri 19 Mayıs günü tamamlanmıştı. Milli Savunma Üniversitesi’nin konuyla ilgili son dakika açıklamasının ardından 2022 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 MSÜ tercih sonuçları hakkında merak edilenler…

17.06.2022 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusu araştırmaları hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temini kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak olan adayların MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih PERTEM tarafından duyuruldu. 27 Mart tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih işlemleri 19 Mayıs günü gerçekleştirilmişti. PERTEM’in duyrusunun ardından gözler 2022 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranına çevrildi.

  • MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    27 Mart tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınav tercihleri 19 Mayıs günü gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz yıl tercih sonuçları 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı fakat 2022 MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

  • MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuç tarihi 17 Haziran olarak belirlenmişti ancak Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; “Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu 20 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılacaktır.”

    PERTEM’İN DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2022 MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

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